Новое испытание для жителей Житковичского района: понтонную переправу через Припять снова уберут

Новое испытание для жителей Житковичского района, которым и так непросто из-за аварийного моста. С наступлением ледохода понтонную переправу через Припять снова уберут — регион готовится к потеплению.

Добираться с одного берега на другой придётся на катерах и ледоколе.

Сценарий — временный, когда это точно произойдёт, зависит от погоды. Напомним, автомобильный мост ещё в декабре закрыли из-за трещины, а возведённую понтонную переправу унесло течением. Затем морозы не позволили спасателям перевозить людей на лодках и пришлось с помощью ледокола повторно наводить понтоны. Правда, уже в другом месте — в двух километрах выше по течению. Здесь гораздо мельче, что делает конструкции более устойчивыми. С началом же активного хода льда временный мост не справится с нагрузкой, предупредили в МЧС.

К слову, ледокол придёт на помощь только в крайнем случае. Его специально переоборудовали для перевозки пассажиров — установили ограждение и посадочные места. Обновлённый же автомобильный мост должен появиться в районе уже к концу года — этого потребовал Президент. Проект сейчас на экспертизе, а специалисты приступили к демонтажу аварийных блоков.