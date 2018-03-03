В Житковичском районе спасатели вытащили из снега школьный автобус с детьми

  • 03 марта 2018, 12:23
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Спасатели вызволили из снежного плена школьный автобус в Житковичском районе, рассказали в Гомельском областном управлении МЧС.

Инцидент случился в пятницу днем. Транспортное средство застряло в снегу на дороге в деревне Черничи во время доставки школьников по домам.

«В автобусе находилось четверо детей в возрасте семи лет. Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, выяснилось, что автобус развозил детей из школы деревни Озераны по местам проживания», — сообщили в МЧС.

Сообщается, что транспортное средство застряло, когда пыталось разъехаться с другим автомобилем. Водитель автобуса выехал на обочину и застрял в снегу.

На спасательную операцию ушло чуть более 10 минут. Ни один ребенок в результате происшествия не пострадал.


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Места: Житковичи (369)

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