Аварийный пролет взорвут, русло реки изменят. Как будут строить новый мост в Житковичском районе

Обновленный мост должен появиться уже к концу этого года — такое требование выдвинул 1 марта президент. TUT.BY узнал, какая для этого будет проделана работа. Оказывается, не все так просто — придется даже изменить русло реки.
В Управлении мостового проектирования государственного предприятия «Белгипродор» TUT.BY сообщили, что архитектурный проект нового моста уже готов. Сейчас он проходит экспертизу.
Специалисты уже приступили к работам по демонтажу двух смежных с аварийными пролетами строений старого моста. После опоры моста взорвут, и аварийное пролетное строение обрушат на специально подготовленную для разборки площадку. Но не все так просто! Рабочие площадки и обрушившиеся бетонные конструкции перекроют путь реке, потому еще до манипуляций со взрывчаткой русло Припяти немного изменят. Сейчас для этого с туровской стороны уже разбирается дорога.
После того как три аварийных секции будут обрушены, строители приступят к возведению новых опор и монтажу пролетов. На этот раз они будут металлическими.
Напомним, 7 декабря на автомобильном мосту через Припять в Житковичском районе появились трещины и он провис. Мост закрыли для автотранспорта, а затем и для пешеходов. Отсутствие автомобильных и пешеходных путей через Припять парализовало жизнь и экономику в регионе.
В конце февраля сначала у деревни Борки затопило подъезды к месту, где спасатели перевозили людей на другой берег, а спустя сутки реку сковало льдом — и переправу на катерах и вовсе отменили. Жители двух берегов оказались полностью отрезанными друг от друга рекой, а местные производства терпели убытки.
1 марта на реке ледоколом прорубили майну, по ней возобновили перевозку людей катерами. Новая переправа находится не на старом привычном месте, а двумя километрами выше по течению. 2 марта в майне снова раскатали понтон — и восттановили движение через реку.
За решение глобальной проблемы на днях взялся президент: «Это негоже будет, если президент туда приедет, а люди будут жаловаться. Они понимают, что беда произошла. Всякое бывает, но люди не должны страдать, — подчеркнул он. — Надо организовать подвоз до Турова, Житковичей, чтобы люди могли перемещаться. Сделать все, чтобы люди могли переходить через речку — хотя бы те, которые на работу едут. За год мост должен быть восстановлен», — поручил он.
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