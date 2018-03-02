Временную понтонную переправу через реку Припять снова установили инженерные войска Вооруженных Сил Беларуси в Житковичском районе вблизи аварийного моста на автодороге Р88 Житковичи — деревня Городок — граница Украины.

Как сообщила газета «Новае Палессе», переправа расположена на расстоянии трех километров от моста. При этом по ней людей и автомобили пока не пускают, так как еще не готов подъезд к понтонам.

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко поручил вице-премьеру Михаилу Русому взять ситуацию с движением на данной автодороге в этом районе на контроль.

Как ранее сообщал Sputnik, понтонная переправа будет работать возле моста до ледохода. Затем людей через реку будут переправлять катерами МЧС. Планируется, что ремонт моста завершится к концу текущего года.