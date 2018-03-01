Лукашенко поручил за год построить новый мост через Припять под Житковичами

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил уже в этом году построить новый мост через Припять между Житковичами и Туровом.

В начале декабря, 7 числа, на автомобильном мосту через Припять появились трещины, и он провис. Мост был закрыт. По словам белорусского лидера, мост был построен в советское время и имеет проблемы. Причем ситуация с мостом возникла неожиданно.

«За этот год новый мост должен быть там построен», — поручил Лукашенко вице-премьеру Михаилу Русому.

Срок на восстановление моста отведен в один год. При этом нужно организовать доставку людей до Турова и Житковичей.

«Это негоже будет, если президент туда приедет, а люди будут жаловаться. Они понимают, что беда произошла. Всякое бывает, но люди не должны страдать», — цитирует Лукашенко агентство БелТА.

Глава государства сказал, что часто сам бывает в данном регионе. Уже этой весной он намеревается посетить его снова и проконтролировать лично, как ведется восстановление моста через Припять.

Лукашенко напомнил, что сейчас начался Год малой родины, и Русый, который сам родом из тех мест, не должен отворачиваться от этой проблемы.

Белорусский лидер также дал задание провести проверку состояние всех похожих мостов в Беларуси. «Мы сейчас поограничиваем движение, потом закроем мосты, и люди будут за 300 км ездить. Это же не дело», — заключил он.