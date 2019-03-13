Правительство ликвидировало Ветковскую хлопкопрядильную фабрику и забрало у нее акции банка

Правительство решило забрать у Ветковской хлопкопрядильной фабрики пакет акций Белагропромбанка в республиканскую собственность. Это 6 простых (обыкновенных) акций, что составляет микродолю процента.

Фабрика находилась в процессе банкротства с 2015 года. На днях закончился срок ее ликвидации. Практически все имущество продано, а это более 260 наименований (от оргтехники до трактора).

Напомним, что основными акционерами банка являются Госкомимущество (около 91%) и «Белгосстрах» (5,3%). С учетом других владельцев, которые так или иначе связаны с государством, у властей в руках пакет более 99%.

Прибыль банка, по данным на конец 2017 года, — около 21,8 млн рублей.