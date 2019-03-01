Житель Ветковского района возвращался домой и пропал

Во вторник, 26 февраля, Минов Николай возвращался из мкрн. Костюковка. Он направлялся в сторону дома, в агрогородок Даниловичи Ветковского района.

Однако его так и не дождались. Мужчина пропал, а его местонахождение неизвестно.

Родственники говорят, что мужчина был одет, как на фото. На рабочих синих штанах были светоотражающие полосы, а на шлейке рюкзака пришит фликер.





Если вам что-либо известно о судьбе Николая, просьба сообщить информацию по телефонам 102, ПСО «Симуран» +375 29 232 11 11.