Житель Ветковского района возвращался домой и пропал

  • 01 марта 2019, 11:26
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Во вторник, 26 февраля, Минов Николай возвращался из мкрн. Костюковка. Он направлялся в сторону дома, в агрогородок Даниловичи Ветковского района.

Однако его так и не дождались. Мужчина пропал, а его местонахождение неизвестно.

Родственники говорят, что мужчина был одет, как на фото. На рабочих синих штанах были светоотражающие полосы, а на шлейке рюкзака пришит фликер.


Если вам что-либо известно о судьбе Николая, просьба сообщить информацию по телефонам 102, ПСО «Симуран» +375 29 232 11 11.

gomel.today
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Места: Ветка (305)

Метки: Происшествия (14034), Область (6552)

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