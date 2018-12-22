В Ветковском районе мужчина сгорел в собственном доме — фото
- 22 декабря 2018, 11:17
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Места: Ветка (303)
Метки: Происшествия (13573)
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