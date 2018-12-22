В Ветковском районе мужчина сгорел в собственном доме — фото

176 Выдвинут ли Статкевича кандидатом в президенты? Белорусский национальный конгресс (БНК) принял решение выдвинуть своего кандидата в президенты. Выдвижение состоится 17 января 2019 года....

229 США выделят ВМС Украины 10 млн долларов после конфликта в Керченском проливе США выделят Украине дополнительные 10 млн долларов на укрепление потенциала военно-морских сил после инцидента в Керченском проливе. Об этом в пятницу, 21 декабря, сообща...

396 6 лет за 8 пачек сигарет. В Жлобинском районе сельчанин ограбил женщину Ранее судимый за кражу 20-летний житель деревни Солоное, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришёл в дом к односельчанке и отобрал у неё восемь пачек сигарет «П...

488 Видеофакт: в Петербурге взорвался склад с пиротехникой. Получился хаотичный фейерверк В Санкт-Петербурге загорелся склад пиротехники. Об этом сообщает «Фонтанка».

1328 Гомельская студия отказалась нанести на кружку изображение герба «Погоня» Герб России и георгиевскую ленточку там наносят.