В Ветковском районе мужчина сгорел в собственном доме — фото

  • 22 декабря 2018, 11:17
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Трагедия случилась утром 21 декабря в деревне Казацкие Болсуны.


К приезду спасателей дом на улице Карла Маркса горел открытым пламенем, обрушилась часть крыши. Внутри строения под обломками сотрудники МЧС обнаружили обгоревший труп 52-летнего хозяина.

Как сообщает Гомельское ОУ МЧС, причины пожара устанавливаются.





gomel.today
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