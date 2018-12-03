В Ветковском районе на пожаре сгорел мужчина

  • 03 декабря 2018, 12:57
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Сегодня в деревне Пыхань Ветковского района произошла трагедия: загорелся жилой дом, хозяин выбраться на свежий воздух не успел.

Спасатели, разбиравшие сгоревшие строительные конструкции, нашли в комнате на полу 53-летнего хозяина, однако было уже поздно — мужчина погиб.

Проводится проверка. Одна из рассматриваемых версий причины возникновения пожара — нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств, сообщили в пресс-службе МЧС.

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