В Ветке женщина переходила дорогу в неположенном месте и оказалась под колесами автомобиля

  • 30 ноября 2018, 14:34
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ДТП случилось около 7:30 утра 29 ноября на улице Интернациональной.

54-летняя женщина-пешеход без фликеров переходила дорогу в неположенном месте, в результате ее сбил молодой водитель за рулем «Опеля Вектра».

Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, женщину госпитализировали.




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