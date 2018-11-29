В России осудили водителя за жесткое ДТП, совершенное в Гомельской области. Следствие по делу длилось два года

ДТП с трагическими последствиями случилось на следующий день после Дня защитника Отечества в 2016-м в Гомельской области. Житель Ивановской области управлял автомобилем «ВАЗ 2114», вез пассажира. За руль он сел пьяным. И, проезжая через Ветковский район, уснул за рулем.

В тот момент, пока водитель храпел, неуправляемая машина выехала на встречку, съехала в левый кювет, а там врезалась в растущие деревья. Пассажир «ВАЗа» ехал на первом сиденье. Удар от столкновения авто с деревьями пришелся преимущественно на него. Он сделался калекой.

Уголовное дело из следственных органов Республики Беларусь поступило в Ивановскую область. Пьяного водителя судили по ч.2 ст.264 УК РФ. Ближайший год мужчина проведет в колонии-поселении. А потом еще почти два года не сможет водить авто: прав на этот период его лишили.

Будет ли он материально поддерживать покалеченного пассажира, в ивановской областной прокуратуре не сообщают.