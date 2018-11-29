В России осудили водителя за жесткое ДТП, совершенное в Гомельской области. Следствие по делу длилось два года
- 29 ноября 2018, 18:11
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