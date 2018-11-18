Гусеницы, фрагмент лобовой брони корпуса: у деревни Золотой Рог Ветковского района найдены части танка Т-34

Останки легендарного советского танка извлекли из болотистой почвы у ручья сотрудники Государственного музея истории Великой Отечественной войны совместно с представителями Гомельского областного поискового общественного объединения «Память Отечества» и энтузиастами.

Эта боевая машина, по всей вероятности, принимала участие в сражениях за освобождение Гомеля в ноябре 1943 года. Что стало причиной его гибели, пока неизвестно. По одной из версий, танк застрял в болоте и был взорван.





О возможном местонахождении поисковикам сообщили местные жители. Исследования магнитометром подтвердили наличие металла на глубине около 2-3 метров.

Из земли извлечены одна целая гусеница весом около 800 кг и большая часть второй, днище, правый борт с сохранившимся «ленивцем» — последним колесом, которое поддерживает гусеницу, фрагменты лобовой брони корпуса и множество мелких частей подвески и привода.







