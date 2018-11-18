Гусеницы, фрагмент лобовой брони корпуса: у деревни Золотой Рог Ветковского района найдены части танка Т-34

  • 18 ноября 2018, 11:39
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Фото - Оксана Невмержицкая, СБ - Беларусь Сегодня

Останки легендарного советского танка извлекли из болотистой почвы у ручья сотрудники Государственного музея истории Великой Отечественной войны совместно с представителями Гомельского областного поискового общественного объединения «Память Отечества» и энтузиастами.

Эта боевая машина, по всей вероятности, принимала участие в сражениях за освобождение Гомеля в ноябре 1943 года. Что стало причиной его гибели, пока неизвестно. По одной из версий, танк застрял в болоте и был взорван.


О возможном местонахождении поисковикам сообщили местные жители. Исследования магнитометром подтвердили наличие металла на глубине около 2-3 метров.

Из земли извлечены одна целая гусеница весом около 800 кг и большая часть второй, днище, правый борт с сохранившимся «ленивцем» — последним колесом, которое поддерживает гусеницу, фрагменты лобовой брони корпуса и множество мелких частей подвески и привода.






Оксана Невмержицкая, фото автора, СБ - Беларусь Сегодня
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