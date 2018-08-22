В Ветке 43-летний мужчина выращивал в бане коноплю — фото

  • 22 августа 2018, 11:56
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В Ветке 43-летнего мужчину заподозрили в продаже конопли и нагрянули к нему в «гости» с обыском.

Дома у «предпринимателя» ничего не нашли, зато в бане милиционеров ждал сюрприз — тут они обнаружили помещение, предназначенное для выращивания марихуаны, откуда изъяли три пакета с семенами конопли, сверток с растительной массой зеленого цвета, осветительные лампы, вазоны и емкости из металла с утеплителем, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.



Теперь за свое «хобби» мужчина может получить серьезный срок. Максимальное наказание по данной статье — 8 лет с конфискацией.


gomel.today
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