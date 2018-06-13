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В Ветковском районе на видео засняли песчаный вихрь

  • 13 июня 2018, 12:08
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11 июня между деревнями Светиловичи и Столбун на распаханном поле поднялся вихрь. Автомобилист, проезжавший мимо, заснял погодное явление на видео.

Песчаный вихрь возникает у поверхности земли в малооблачную, жаркую погоду, когда солнце сильно прогревает землю. Обычно вихрь имеет вертикальную ось вращения, а высота колеблется между 10 и 20 метрами. Просуществовать он может от нескольких секунд до двух минут. Несмотря на то, что скорость ветра вокруг может быть слабой, внутри вихря она достигает 8-10 м/с. От смерча и торнадо пылевой вихрь отличается тем, что не связан с облаками.

Напомним, что в конце мая этого года в Лоевском районе удалось заснять настоящий смерч.


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Места: Ветка (291), Столбун (5), Светиловичи (6)

Метки: Погода (1834), Область (5594)

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