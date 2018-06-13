В Ветковском районе на видео засняли песчаный вихрь
- 13 июня 2018, 12:08
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Места: Ветка (291), Столбун (5), Светиловичи (6)
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