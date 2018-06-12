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В хозяйстве в Ветковском районе умерло 300 единиц скота, а директор, желая избежать ответственности, это скрыл

  • 12 июня 2018, 15:00
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Бывший директор одного из сельскохозяйственных предприятий в Ветковском районе скрыл факты падежа животных. Такая информация размещена на сайте Генпрокуратуры, сообщает БелТА.

В отношении экс-руководителя возбуждено уголовное дело за злоупотребление служебными полномочиями. Он обвиняется в том, что, желая избежать материальной и дисциплинарной ответственности за невыполнение прогнозных показателей по выращиванию крупного рогатого скота, с июня 2017 года по январь 2018-го давал указания подчиненным работникам составлять заведомо фиктивные бухгалтерские отчеты. В них указывались ложные сведения о сохранности поголовья КРС, хотя в организации были факты падежа 300 животных.

Как отметили в прокуратуре, противоправные действия бывшего руководителя повлекли искажение государственной отчетности и необоснованное начисление заработной платы работникам предприятия.

Прокурор направил уголовное дело в Ветковский районный отдел Следственного комитета.


БелТА
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