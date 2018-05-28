В субботу в дачном поселке под Веткой сгорели автомобиль и дом — фото

Днем 26 мая в дачном поселке «Песчаный Берег» в Ветковском районе загорелся дом и Ford Transit.

К приезду спасателей хозяева были на улице. Пожар ликвидировали, но ни дом, ни автомобиль спасти не удалось, сообщили в пресс-службе МЧС.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки машины, после чего пламя перекинулось на дом.



















