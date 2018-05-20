Свинцовые отходы из Брестской области утилизируют в Ветковском районе

Несанкционированная свалка свинцовой золы в поселке Зеленый Бор (Брестская область) вызвала громкий скандал и вот наконец-то она будет ликвидирована.

Свалка свинца возникла в Инвацевичском районе из-за недобросовестного ИПшника, который взял отходы на переработку у ООО «Белинвестторг-Сплав» и не выполнил свои обязательства.

Как пишет «Виртуальный Брест», в скором времени свинцовая изгарь будет утилизирована в зоне отчуждения в Ветковском районе.