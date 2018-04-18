В Ветковском районе пенсионер ударил ножом супругу, женщина умерла

В минувшее воскресенье в городке Столбун Ветковского района примерно в 19.30 пенсионер ударил ножом в плечо 42-летнюю жену. Спустя час женщина была мертва.

В пресс-службе МВД сообщили, что в тот вечер супруги выпивали. Возникший конфликт 64-летний муж решил с помощью ножа и ударил женщину в плечо.

Что происходило далее, следствию еще только предстоит выяснить. Подозреваемый задержан.