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В Ветковском районе пенсионер ударил ножом супругу, женщина умерла

  • 18 апреля 2018, 09:24
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В минувшее воскресенье в городке Столбун Ветковского района примерно в 19.30 пенсионер ударил ножом в плечо 42-летнюю жену. Спустя час женщина была мертва.

В пресс-службе МВД сообщили, что в тот вечер супруги выпивали. Возникший конфликт 64-летний муж решил с помощью ножа и ударил женщину в плечо.

Что происходило далее, следствию еще только предстоит выяснить. Подозреваемый задержан.


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Метки: Криминал (9730), Область (5376)

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