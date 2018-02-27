Житель Ветки покупал в интернете наркотики и перепродавал знакомым

Фигурант уголовного дела промышлял покупкой и продажей наркотических веществ в июле 2016-го и августе 2017 года.

Находясь в Санкт-Петербурге, 34-летний ветковчанин заказал в интернет-магазине психотропное вещество. Закладку ему организовали в Гомеле. Преступник передал адрес, по которому можно было забрать товар, знакомой, которая решила часть употребить, а другую продать, сообщил следователь по особо важным делам УСК по Гомельской области Павел Крупейченко.

Во второй раз ветковчанин приобрел наркотики в другом интернет-магазине в Беларуси. Очередную закладку ему также сделали в Гомеле. На этот раз мужчина решил сам забрать покупку. Приехал из России, получил посылку и, вернувшись в Ветку, дарил и продавал знакомым.

Мужчина был задержан с поличным во время продажи вещества. Также задержан и покупатель из Добруша.

За незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов суд Ветковского района назначил ветковчанину наказание в виде восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.