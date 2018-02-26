«Мой голос заметил дедушка». 10-летняя школьница из Ветки намерена победить в конкурсе «Ты супер!» на НТВ

Участница Международного вокального конкурса от Беларуси Снежана Гордеенко не представляет своей жизни без пения.

На второй Международный вокальный конкурс «Ты супер!», организованный телеканалом НТВ и Международным агентством и радио Sputnik, от Беларуси в Москву приехали 15-летняя Вера Ярошик из Брестской области и 10-летняя Снежана Гордеенко из Гомельской области.

Мой голос заметил дедушка

Снежана Гордеенко из города Ветка Гомельской области далеко не заглядывает. Она хочет победить на конкурсе «Ты супер!» и продолжать заниматься вокалом.

«То, что у меня есть голос, заметил дедушка. Мы вместе с ним пели песню „Ой мороз, мороз“, и он сказал, что мне нужно заниматься. И я с пяти лет начала ходить на уроки вокала», — вспоминает Снежана.

Когда Снежане был годик, ее маму приговорили к десяти годам лишения свободы, отца лишили родительских прав, а саму девочку поместили в Гомельский областной дом ребенка. В возрасте трех лет Снежана попала в приемную семью, в которой на тот момент воспитывалась родная дочь. Именно Снежана стала стимулом для новых родителей создать дом семейного типа и взять на воспитание еще семерых детей.

«У меня есть сестра Ира — она и прочитала в интернете про конкурс „Ты супер!“. А потом вместе с мамой мы подали заявку, было прослушивание, и меня отобрали», — улыбаясь, говорит Снежана.

Международный вокальный конкурс «Ты супер!» дает шанс талантливым детям, оставшимся без попечения родителей, заявить о себе и покорить большую сцену. В новом сезоне «Ты супер!» примут участие 82 ребенка в возрасте от 8 до 18 лет из России, Беларуси, Молдовы, Эстонии, Латвии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Армении, Азербайджана, Южной Осетии и Германии.