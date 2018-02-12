История о том, как московский бизнесмен возрождает заброшенную деревню под Гомелем

Уроженец деревни Железники Гомельской области московский бизнесмен Сергей Короткевич за несколько лет вдохнул в деревню новую жизнь. Отремонтировал храм — памятник ХІХ века, положил в деревне асфальт, провел водопровод и газопровод, собирается реализовать проект по развитию агротуризма.

Для будущих жителей здесь реконструируются старые кирпичные дома, возводятся новые коттеджи. В когда-то заброшенную вымирающую деревню отправилась и Ольга Холодович.

Полузаброшенные дома, покосившиеся заборы и заросшие бурьяном дворы. Такой деревня Железники была почти 10 лет назад. И сегодня, скорее всего, значилась бы только на карте Беларуси. Руку помощи своей малой родине протянул Сергей Короткевич.

Здесь жили его родители. Здесь родился и вырос он сам. Сегодня Сергей развивает свой бизнес в Москве, но признается, душой всегда здесь, на малой родине.

Он приезжает сюда часто, даже в этот раз мы застали Сергея Короткевича почти в дороге. Говорит, что не только из-за ностальгии по родным местам. Присутствия инвестора требуют и бюрократические проволочки.

Сергей Короткевич, меценат: «Мы построили двухэтажное здание, с 2013 года я его сдаю, у меня написана куча писем. Стоит здание 5 лет, я его отапливаю, есть договора, все, но эта тупиковая ситуация, народ не созрел. Не может представить, он же еще советский народ, что кто-то пришел со своими деньгами, строит, они что, ему помогать будут».

Похожая ситуация была и с храмом — это первое, что Сергей решил возродить в родной деревне. Чтобы узаконить строительство, ему пришлось ездить даже в Министерство культуры. Построенная в ХІХ веке, эта церковь пережила Великую Отечественную, чернобыльскую трагедию. Правда, к моменту начала реставрации от нее остались только стены. Работы велись несколько лет, и сейчас сюда приезжают верующие из Ветки, Гомеля, Брянска, Минска, Москвы.

Протоиерей Сергий Алексеев, настоятель храма Святителя Николая Чудотворца: «Населенный пункт без храма — это неправильно, он лишен самого главного, человек без храма не имеет возможности к Богу обратиться, естественно, все должны участвовать, у кого есть возможность, в восстановлении храма и поддержании».

Дальше — больше. Газификация, водоснабжение, новая дорога и озеро — на радость рыбакам. В Железники стали приезжать люди. Деревня ожила. Наталья и Евгений Нижниковы переехали в белорусскую глубинку из Украины. Говорят, в трудное для них время помощь пришла отсюда. Сегодня есть работа и служебное жилье. Супруги уверены, будущее у деревни есть, особенно когда видишь, что на соседних улицах строятся новые дома.

Она всегда ждет его в гости. Родная тетя Сергея Короткевича Елена до сих пор живет в Железниках и знает, что племянник обязательно приедет при первом удобном случае. В деревне он гость желанный.

Планов, как оказалось, у мецената немало. К туристическому сезону создать в Железниках агротуристический комплекс — с парковой зоной, летним кафе, домиком рыбака и охотника. Говорит, сейчас это сделать гораздо проще, бизнесу помогает государство.

Все для того, чтобы деревня жила. Чтобы его внуки знали, какая она — его малая родина. И понимали, что судьба ее зависит в первую очередь от каждого из них. И от каждого из нас.