«Тогда схватил ребенка за волосы и ударил головой о стену». В Ветке осудили мужчину, издевавшегося над женой и детьми

Уроженца России обвиняли в систематическом избиении жены, а иногда и детей. В 2006 году мужчина был осуждён за убийство. В последнее время не работал, а на иждивении у него трое детей.

На Ольге Климашевич Борис Рыбников* женился, когда ещё отбывал наказание за убийство в ИКП-21 в урочище Шубино. Заключённые исправительного учреждения открытого типа трудятся в районе. Вот при таких обстоятельствах будущие супруги и познакомились. Спустя восемь лет колонии-поселения оставшуюся часть срока Борис отбывал вне исправительного учреждения. Он поселился в квартире жены в Ветке, где до того она жила со своим отцом и дочерью. В 2015-м у Бориса и Ольги родился ребёнок.

Впервые бывший заключённый применил физическую силу в отношении жены 9 марта 2017 года. Вечером 8 марта супруги с сыном гостили у друзей. Отпраздновали день женщин, выпивая спиртное. Когда стемнело, Ольга с ребёнком ушла домой и легла спать, а Борис задержался. Около часа ночи женщина проснулась от боли. Открыв глаза, увидела мужа. Он молча бил её по лицу, потом стянул на пол и стал бить ногами. Женщина терпела, ничего не говоря — боялась разбудить сына. Через какое-то время потеряла сознание.

Очнулась от того, что муж облил её водой. Он начал просить прощения, объяснял, что бил её от ревности. Борис дал слово мужчины, что такое никогда не повторится. Ольга ему поверила и простила.

Через двенадцать дней Борис узнал о смерти своего отца. По этому поводу вечером выпивал с тестем. Потом пошёл спать. Супруга с папой смотрела телевизор допоздна. Борис, проснувшись около двух ночи, вошёл в зал и начал бить жену по голове. Отец попытался защитить её, но Рыбников ударил его в живот — и мужчина упал. Шум разбудил семилетнюю дочь Ольги. Испугавшись, девочка стала плакать. Она хотела вызвать милицию, но Борис разбил оба стационарных телефона. Ей удалось позвонить в РОВД с мобильного. При задержании милиционерам пришлось применить газовый баллончик и наручники: мужчина всё ещё был агрессивен и сопротивлялся.

Ольга написала заявление с просьбой о привлечении её мужа к ответственности за причинение побоев. Но Борис снова попросил у жены прощения, супруги помирились, и она забрала бумагу из милиции.

Через два месяца переехали на съёмную квартиру, Борис уехал на заработки в Россию. По приезде домой выпил — и история повторилась. Ночью стал шуметь. Жена сделала замечание, за что он её ударил. Потом ушёл из дома и вернулся утром пьяным. Вечером снова оскорбления, побои. Дочь Ольги заступилась за маму. Тогда Борис схватил ребёнка за волосы и ударил головой о стену. Защищая девочку, мать взяла табурет и нанесла мучителю удар по спине. Борис отпустил ребёнка, но, перехватив табурет, стал бить им жену, пока предмет не разломался. Потом отправился в комнату дочери жены. Ольга испугалась за ребёнка и бросилась за ним. В истерике стала спрашивать, чего он от них хочет. Борис ничего не ответил, схватил полуторагодовалого сына сзади за шею и выкрикнул, что выбросит его из окна. Когда он потащил куда-то ребёнка, мать испугалась, подбежала и вырвала малыша из рук мужа. Потом достала из сумки кошелёк, бросила Борису и стала кричать, чтобы он оставил их в покое. Супруг молча взял кошелёк и ушёл. Закрыв дверь на ключ, женщина сообщила о случившемся в милицию и попросила своего отца прийти к ним ночевать, так как очень боялась оставаться сама с детьми. Он застал дочь всю в кровоподтёках и ссадинах.

Утром Борис звонил в дверь, но Ольга не открыла. На следующий день выяснила, что тот снял с карточки пособие на ребёнка в размере шестисот деноминированных рублей.

Назавтра мужчину задержали.

Свою виновность Рыбников признал. Но пояснил, что наутро после содеянного ничего не помнил. И 8 марта, и после новости о смерти отца, и перед последним конфликтом он употреблял спиртное. О том, что угрожал убийством своего сына, также ничего не помнит. Во всём раскаялся. Сказал, что жена никогда не давала поводов для ревности. Это его фантазии, которые возникали в состоянии алкогольного опьянения.

Эксперты диагностировали у Рыбникова диссоциальное расстройство личности. Но констатировали, что он мог сознавать общественную опасность своих действий и руководить ими. Так, подсудимого признали вменяемым.

Суд обвинил Бориса в двух преступлениях: в умышленном систематическом нанесении побоев и в угрозе убийства. В итоге Бориса Рыбникова приговорили к трём годам лишения свободы с заключением в исправительную колонию строгого режима. Также его обязали выплатить штраф в размере 2300 рублей.

Неслучайно было выбрано место проведения судебного заседания — ИКП-21. Именно здесь Рыбников отбывал срок за убийство. В профилактических целях на процесс были приглашены осуждённые исправительной колонии-поселения.

*Все имена и фамилии в тексте вымышленные.