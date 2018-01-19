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В Ветковском районе KIA врезался во встречный Hover — водитель и пассажирка в реанимации

  • 19 января 2018, 11:18
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ДТП произошло 17 января примерно в 10.30 в Ветковском районе.

Как сообщили abw.by в ГАИ Гомельской области, 43-летний водитель KIA, двигаясь по ул. Полевой в д. Новоселки со стороны д. Шерстин в направлении д. Радуга, не учел погодные условия, из-за чего не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Hover под управлением 48-летнего водителя.


«В результате происшествия водитель и 50-летняя женщина-пассажир автомобиля KIA получили телесные повреждения и были госпитализированы в реанимационное отделение Ветковской ЦРБ», — сообщили в ГАИ.



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