На завершение строительства бассейнов в Ветке из фонда Лукашенко дают $500 тысяч

На завершение строительства плавательных бассейнов в Ветке из резервного фонда Александра Лукашенко дают 1 миллион рублей (это 500 тысяч долларов).

БелТА отмечает, что это решение принято по случаю 80-й годовщины создания Гомельской области.

Концепция строительства объекта «Блок плавательных бассейнов в г. Ветка» была утверждена в Гомеле в апреле 2017 года. Было решено, что его построят около банно-оздоровительного комплекса по улице Громыко. В июне стало известно, что на строительство бассейнов из областного бюджета выделят до 2,5 млн рублей (около 1,2 млн долларов). Однако, как видим, этих средств не хватило.



