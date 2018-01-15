В Ветке бухгалтер заявилась на работу в пьяном виде и хотела «договориться» с милиционером за 100$

В начале прошлой недели бухгалтер одного из предприятий в Ветке в рабочее время была в пьяном состоянии. «Доброжелатель» сообщил об этом в милицию. Женщине грозило увольнение.

Поняв, что запахло жареным, бухгалтер взяла инициативу в свои руки и стала названивать милиционеру. Долгие попытки выйти на личную встречу с лейтенантом, наконец-то, дали результат: вечером 11 января они встретились тет-а-тет.

Милиционер не реагировал на просьбы не давать ход делу, поэтому женщина пошла на отчаянный шаг — она что-то сунула в карман его куртки и ушла.

На встречу лейтенант приехал вместе с колегой, который остался дожидаться его в машине. Вернувшись к автомобилю, участковый попросил товарища проверить, что же лежит в кармане. Подозрения подтвердились — в кармане было 100$, сообщил официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание — лишение свободы сроком до пяти лет.