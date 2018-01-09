В Ветковском районе 31 декабря ушла из дома 69-летняя пенсионерка, поисковая операция назначена на завтра

В последний день 2017 года 69-летняя женщина ушла из дома и не вернулась. О ее местонахождении до сих пор ничего не известно.

Пенсионерка проживает в деревне Новосёлки. Уходя из дома, она была одета в бордовую матерчатую куртку, черные брюки и черные сапоги-дутики.





Завтра, 10 января, поисково-спасательный отряд «Симуран» отправляется на поиски женщины. Желающие помочь могут присоединиться на Кузнечном мосту (направление на Новобелицу) в 8.20, волонтеров из Ветки ждут к 9.00 — место будет дополнительно уточнено.

Уточнить все интересующие вопросы можно у координатора поисковой операции по телефону +375 44 709 05 69 (Алексей).