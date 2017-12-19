На учете не состоит, на работе претензий нет, но... В Ветковском районе женщину признали ограниченно дееспособной и лишили права тратить зарплату

40-летняя жительница Ветковского района не состояла на учете у нарколога, положительно характеризовалась по месту работы, но родственники посчитали необходимым пожаловаться на нее в прокуратуру.

Об удивительной истории рассказала районка «Голас Веткаўшчыны».

На собственную дочь заявила мать. С ее слов выходила следующая картина. 40-летняя дочь работает, в основном не пьет — только по выходным. И на эти, «выходные» пьянки, по словам заявительницы, тратит всю зарплату. Чем ставит семью в материально опасное положение: не платит за коммунальные расходы, не оплачивает учебу 20-летнего сына, не покупает ему еду и одежду. Все это приходится делать бабушке с дедушкой.

Правда, и они признали, что при этом женщина возвращает взятые долги.

Муж заявительницы, дедушка 20-летнего студента, которому не оплачивают учебу, не покупают еду и одежду, подтвердил показания супруги. Зато сам парень вообще оказался не в курсе, кем работает его мать и кто, собственно говоря, за ту самую коммуналку платит.

Показания соседей также оказались не в пользу матери. По их словам, к ней, как раз по выходным, регулярно заходят гости, из пакетов слышен звон бутылок. Интересный момент из соседских свидетельств: они утверждают, что, «если бы не сын, давно спилась бы» — это на фоне рассказов о том, что судьбу сына мать начисто игнорирует.

Сама же женщина, уже в суде, пояснила, что за сыновью учебу не платит потому, что не позволяет зарплата — из нее высчитывают непогашенный кредит. Кроме того, сын уже, вроде как, совершеннолетний, к тому же, получает пенсию по потере кормильца. Тоже интересная деталь, поскольку, по словам бабушки, мужа дочери, то есть, отца, «сгубил алкоголь» — и за это платят пенсию «по потере кормильца»?

По месту работы о женщине отозвались положительно, заявили, что претензий не имеют, никогда в пьяном виде не наблюдали.

Тем не менее, суд принял решение признать женщину, к которой не было и нет ни одной формальной претензии (ни на работе, ни у нарколога, ни у других органов и инстанций), на основании показаний ее матери и соседей, ограниченно дееспособной. С момента принятия решения ее лишили права распоряжаться собственной зарплатой — женщине разрешено делать лишь мелкие покупки.

Признание человека ограниченно дееспособным означает, что за ним закрепляется попечитель. С этого момента ограниченный в правах гражданин лишается права без его разрешения пользоваться собственной зарплатой, не может ничего, кроме бытовых вещей, покупать, продавать, дарить, обменивать.

Работать, зато, может.