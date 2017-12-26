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Видеофакт: под Веткой спасатели доставали корову из навозной ямы

  • 26 декабря 2017, 12:47
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В минувшую субботу на ферме в деревне Присно под Веткой случилось ЧП: корова провалилась в навозную яму.

Яма была глубиной 1.8 метра, вытащить корову своими силами сотрудникам фермы было не по зубам, поэтому на выручку пришли спасатели МЧС.


Животное извлекли из ямы с помощью пожарного рукава, сообщили в пресс-службе МЧС.

Корова не пострадала.


gomel.today
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Места: Ветка (268)

Метки: Происшествия (11372), Область (4927)

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