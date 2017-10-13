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Житель Ветковского района хранил в гараже 600 литров водки

  • 13 октября 2017, 15:03
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Вчера днем из Гомеля в деревню Золотой Рог приехали сотрудники ОВД администрации Советского района и ОМОН УВД облисполкома.

В гараже у неработающего местного жителя нашли 600 литров водки без акцизных марок Республики Беларусь. Судя по этикеткам, градусная жидкость изготовлена в России. Милиция изъяла емкости с алкоголем, сообщает пресс-служба МВД.


Василий Дубик, Гомельская правда
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