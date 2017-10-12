Областной суд оставил без изменений наказание следователю, вымогавшему деньги у ИП в Ветке

Судебная коллегия по уголовным делам Гомельского областного суда оставила без изменения приговор в отношении бывшего сотрудника Гомельского городского отдела СК Александра Масюкевича и его товарища бывшего милиционера Сергея Куликова, а апелляционные жалобы — без удовлетворения, сообщили в пресс-службе областного суда.

Напомним, Ветковский районный суд признал мужчин виновными. Бывший следователь получил восемь лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Также обвиняемого лишили специального звания «майор юстиции». Бывшего милиционера Сергея Куликова, которого обвиняли в бездействии, наказали штрафом в 350 базовых величин и запретом на пять лет занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти.

Судебное заседание длилось восемь месяцев.

Инцидент произошел в Ветке в июне 2016 года. Одна из частных компаний заказала у другой партию транспортеров для хлебобулочных изделий, но фирма заказ исполнять не торопилась. Тогда, чтобы ускорить процесс, один из предпринимателей обратился за помощью к сотруднику городского СК.

По данным обвинения, бывший следователь Масюкевич, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес двум потерпевшим травмы разной степени тяжести, в том числе переломы, а также угрожал убийством. При этом он требовал у предпринимателей не менее 600 долларов в качестве штрафных санкций за просрочку исполнения заказа (по 100 долларов за каждый день). Его друг, Сергей Куликов, работавший на тот момент милиционером, был очевидцем совершения преступления. Но не прекратил противоправные действия и не принял возможные меры по оказанию первой помощи пострадавшим.