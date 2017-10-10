«Вот тебе тысяча, ничего не составляй». В Ветковском районе водитель пытался дать взятку инспектору ГАИ

9 октября примерно в 17.00 вблизи д. Столбун Ветковского района сотрудник ОГАИ Ветковского РОВД остановил автомобиль «Фольксваген Пассат», который двигался с превышением скорости, зафиксированным измерителем скорости.
При проведении разбирательства по данному факту в салоне служебного автомобиля сотрудник ГАИ попросил водителя предъявить документы.
Нарушителем оказался 49-летний мужчина без гражданства с видом на жительство в Республике Беларусь.
Водителю объяснили причину остановки, продемонстрировали видеозапись, совершенного правонарушения. Его поставили в известность, что за данное правонарушение предусмотрен штраф в размере 23 рублей. Оплатить на месте водитель отказался, сославшись на то, что не имеет при себе белорусских денег.
Во время заполнения постановления о наложении взыскания водитель он начал просить инспектора не составлять в отношении него административный материал, так как ему могут отказать в получении гражданства Республики Беларусь. Услышав от инспектора фразу, что протокол будет составлен в любом случае, мужчина достал из кармана куртки 1000 российских рублей и протянул инспектору со словами: «Вот тебе тысяча, ничего не составляй, и я поехал дальше, так как мне срочно нужно завести супругу, которая болеет».
Инспектор предупредил водителя об уголовной ответственности за дачу взятки должностному лицу при исполнении и предложил ознакомиться с административным материалом, составленным в отношении него. Однако водитель положил деньги возле рычага переключения передач и предложил инспектору выбросить составленные «бумажки».
Сотрудник Госавтоинспекции попросил мужчину выйти из автомобиля, чтобы сообщить о данном инциденте в дежурную часть Ветковского РОВД. На место происшествия по факту дачи взятки сотруднику милиции была вызвана следственно-оперативная группа.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 14, ч.1 ст.431 Уголовного Кодекса Республики Беларусь.
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