Видеофакт: в Ветковском районе мотоциклист-бесправник уходил от ГАИ и попал в аварию

16 августа в Ветковском районе сотрудники ГАИ гонялись за мотоциклистом, который ездил без регистрационного знака.

Услышав преследователей, которые пустили в ход маячки и звуковую сигнализацию, водитель мотоциклиста лишь сильнее нажал на газ. Нагнав нарушителя, сотрудник ГАИ жестом руки показал, что необходимо остановиться, однако и это требование мотоциклист проигнорировал.

Надеясь уйти от погони, 22-летний мужчина выехал на пешеходную дорожку, но спустя некоторое время врезался в бордюр. В результате столкновения мотоциклист ударился о впереди стоящий Audi, а сам водитель упал.

— В ходе разбирательства было установлено, что мотоциклом управлял житель деревни Хальч Ветковского района, который не имеет право управления мотоциклом, который не был зарегистрирован в установленном порядке и не имеет договора обязательного страхования, — сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

Мотоциклист привлечен к административной ответственности.