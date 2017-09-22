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В Ветковском районе на пожаре пострадал мужчина. Возможная причина пожара — курение в постели

  • 22 сентября 2017, 10:02
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Утром 21-го сентября в деревне Кунторовка загорелся частный дом.

Когда к месту пожара прибыли спасатели, мужчина, проживающий в этом доме, уже был спасен. Его вывели из здания проходившие мимо местные жители. Увидев дым, валивший из окон, они не растерялись, проникли внутрь и обнаружили хозяина дома на полу возле кровати, передает Гомельское ОУМЧС.

Пострадавший после медицинского осмотра был госпитализирован. Спасатели ликвидировали пожар. От огня пострадали постельные принадлежности. Вероятная причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.



gomel.today

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