В Ветковском районе на пожаре пострадал мужчина. Возможная причина пожара — курение в постели
- 22 сентября 2017, 10:02
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Места: Ветка (256)
Метки: Происшествия (10862), Область (4532)
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