В Ветковском районе гаишник скрывает вину за жестокую аварию с мотоциклистом

Житель деревни Хальч Ветковского района Михаил Чернов ехал на обед с работы на новом мотоцикле. Говорит, после покупки мотоцикла прошло не более двух недель, и поэтому он был без номеров. То, что так он нарушал правила дорожного движения, Чернов признает, но действия работника Ветковского ГАИ инспектора Юрия Гирикова оценивает как создание аварийной ситуации, сообщает «Белсат».

«Инспектор ГАИ отказался продемонстрировать видео и свидетели вообще утверждают, что регистратор у него был выключен», — отметил Михаил Чернов.

По словам работника милиции, сам Чернов не справился с управлением.

При этом в протоколе инспектор не написал, что подрезал мотоциклиста. Чтобы не столкнуться с автомобилем ГАИ, Чернов был вынужден съехать с дороги. Удар пришелся на спину, в результате он получил травмы руки и ноги, а также перелом лопатки. При этом вся врачебная помощь от инспектора была в том, что тот снял с него шлем, говорит Чернов.

«Шлем должны снять после аварии у мотоциклиста, но он просто снял шлем и просто положил мою голову на асфальт, уже после прохожие положили какой-то платок под голову, вот и вся врачебная помощь, которую оказали на месте», — жалуется Михаил.

Свидетели на стороне потерпевшего

По словам очевидцев происшествия, необходимости в брутальном задержания мотоциклиста не было. Он ехал медленно. Да, не отреагировал на милицейскую сирену, так как не слышал. Но инспектор не предупреждал, что будут применяться какие-либо спецсредства.

«Мотоциклист ехал тихо, не видно что был пьян. Гаишник в рупор ничего не говорил, только была сирена», — вспоминает свидетель ДТП.

В результате пострадавший Чернов еще будет вынужден и заплатить. Деньги придется отдать за стоянку мотоцикла, который остается около Ветковской милиции.

Поговорив с жителями Ветки Гомельской области, «Белсат» не услышал хороших слов в адрес местных милиционеров. Претензий со стороны местных жителей к районным силовиков очень много.

«Они не выполняют свои обязанности. Может быть богами чувствуют себя», «Не доверяем, так как нужно правильно все делать», «Милиции я не доверяю, именно Ветковской. Ветковская милиция, я не знаю, они вообще работают и дают нам какую-то защиту», — предполагают местные.

В ближайшее время Михаил Чернов планирует подавать заявление о том, что работник ГАИ спровоцировал ДТП. От самой милиции уже почти месяц он не получает никакой информации о том, как идет разбирательство дела.