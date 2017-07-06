В отношении ударившего подростка бывшего начальника Ветковского РОВД возбуждено уголовное дело

Информация об увольнении милиционера стала известна в конце мая. Начальника РОВД уволили со службы за нарушение правил профессиональной этики. А именно за то, что мужчина ударил 16-летнего подростка. Материалы дела уже переданы в суд Железнодорожного района Гомеля, в ближайшее время начнутся слушания. Это журналистам подтвердили в пресс-службе суда Железнодорожного района областного центра.
Напомним, инцидент с участием начальника Ветковского РОВД случился 25 апреля 2017 года в нерабочее время.
По имеющейся у TUT.BY информации, в момент конфликта милиционер находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина ударил подростка кулаком в живот и в голову. Когда на место инцидента прибыли сотрудники милиции, он ударил подростка еще раз в голову.
Расследованием произошедшего занималось УСК по Гомельской области. Был проведен комплекс следственных и других процессуальных действий, направленных на установление объективной картины случившегося. В итоге в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело за хулиганство.
Бывший начальник Ветковского РОВД занимал должность руководителя с июня 2015-ого по май 2017 года.
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