В 1978 году для музейного помещения им выделили маленькую комнатку в местном клубе, где помимо различных предметов этнографии были представлены 25 старообрядческих икон.

Шедевры прошлого: в Ветковском музее покажут уникальные иконы

В 1978 году для музейного помещения им выделили маленькую комнатку в местном клубе, где помимо различных предметов этнографии были представлены 25 старообрядческих икон.

К 2017 году число икон XVII—начала XХ века в коллекции Ветковского музея старообрядчества и белорусских традиций имени Ф. Г. Шклярова достигло 835. По преданию, одну из них — Казанскую икону Божией Матери — верующие принесли на руках из Москвы. Уникальное собрание вот уже много лет вызывает неподдельный интерес у жителей Беларуси, гостей из ближнего и дальнего зарубежья. Последуем и мы туристическим маршрутом, чтобы рассказать, что собой представляют шедевры прошлого. В двадцати километрах от Гомеля останавливаемся у резных ворот музея, где нас встречают его сотрудники.

От Посожья до Аляски

Оригинальность ветковской иконографии — системы изображения религиозных персонажей и библейских сцен — неоспорима. Интересно, что в 1930 году академик Николай Никольский в книге «История русской церкви» писал, что иконами и книгами Ветка снабжала весь старообрядческий мир. Основой «ветковской школы иконописи» была система византийского искусства, древнерусских традиций, а также результаты бурного взаимодействия местной культуры с белорусским и украинским контекстом, с искусством Нового времени. Основанная на землях Великого княжества Литовского, Ветка была восприимчивой ко всем «региональным» христианским святыням, независимо от их конфессиональной принадлежности. Так, не имеющая пронзающих стрел икона Божией Матери «Умягчение злых сердец», явленная в 1687 году в местечке Рудня Могилёвской епархии как список знаменитой «Богоматери Ченстоховской», в XVIII веке стала одной из старообрядческих святынь Ветки и постепенно получила известность во всём мире.

Традиции написания святых, которые берут своё начало в Посожье, переняли староверы Румынии, Болгарии, Молдавии, Калуги, Алтая, Северного Казахстана и даже Аляски.

Ветковскую старообрядческую икону невозможно представить и без образа Николы Отвратного (фото № 1).





Его глаза смотрят немного в сторону, за левое плечо молящегося. Именно за этот взгляд Никола и называется Отвратным. По поверьям, за левым плечом человека находится бес, которого отгоняет святой, а за правым — ангел-хранитель. «Такая оплечная иконография XVIII века со срезанной благословляющей десницей (прим. ред. — правой рукой) и частью Евангелия встречается только у старообрядцев, — подчёркивает научный сотрудник Ветковского музея и наш экскурсовод Андрей Скидан.





— Что прежде всего привлекает человека, когда он смотрит на этот образ? Глаза. И здесь нужно понимать, что икона, строго говоря, — это не художественное произведение, а фактор общения вас со святым человеком».





Директор Ветковского музея Галина Нечаева дополняет: «У этого шедевра мирового уровня существовал, вероятнее всего, прототип — византийский, впоследствии известный по новгородской иконе XIII века. После образ «переехал в Москву» и стал известен как «Никола Новодевичий». Но там святой с суровым взглядом влево изображён в поясном образе. А вот сама надпись на ветковской иконе гласит: «Никола Отвратный иже в Москве». Таинственная история! Интересно, что несколько лет назад в Ветковский музей приезжали старообрядцы из Румынии, так называемые липоване (их предки покинули территорию нынешней России в конце XVIII века). Увидев образ Николы Отвратного, они воскликнули: «Это наш святой!»

То, что дошло до наших дней

К сожалению, огромное количество икон Ветки так и не дошло до наших дней. «Часто мы находим только доски с фрагментами иконописи (фото № 2), — отмечает Андрей Скидан, указывая на одно из когда-то величественных произведений.





— Они в таком состоянии, что уже ничего невозможно восстановить. Для нас иконная доска, скорее, символичная вещь, которая показывает, как мало осталось от старообрядческой культуры. Но даже этот выразительный и красочный фрагмент, напоминающий пазл, показывает, насколько мощной была иконопись в нашем регионе». — «Да и сам факт помещения в экспозицию чистой доски с крошечным фрагментом живописи, — включается в беседу Галина Нечаева, — это «цитата». В 1987 году, когда открывалась первая постоянная экспозиция, уже на трёх этажах отреставрированного и достроенного здания одна очень пожилая ветковчанка Матрёна Андреевна воскликнула: «Детки мои, вы думаете, это всё, что было? Это ноготь от мизинца, от всего человека, что был!»

Но на этом сложности работы с теперь уже музейными экспонатами не заканчиваются. Так, например, за редким исключением, на представленных в музее иконах не стоят клейма и подписи их создателей. Древняя традиция анонимности «работать Богу» слилась за столетия гонений на старообрядцев с политическими причинами: всякое упоминание имени автора могло повлечь преследования. Поэтому часто приходится устанавливать только примерное время и место сотворения того или иного произведения. Но изучение и определение черт ветковского стиля делает продвижение вглубь традиции всё более достоверным.

Живая традиция

Однако годы работы в этнографических экспедициях не прошли даром и позволили исследовать десятки и сотни различных иконографий, бытовавших в Посожском регионе. Причём большинств информации было получено в живой традиции во время общения с носителями старообрядческой культуры. Они рассказывали сотрудникам музея о «моленных» домах, куда попадали иконы из храмов, разрушенных во время гонений (фото № 3).





А также о секретах технологии письма ветковских икон. Кстати, в музее этому посвящена целая экспозиция (фото № 4).





«Каноническая икона, например, покрывалась сусальным золотом не потому, что это дорого. Такой цвет отражал символику Царства Небесного», — поясняет Андрей Скидан. С этой же целью золотили и вырезанные из дерева киоты (фото № 5), представлявшие собой символы пышной растительности Райского сада.









Такие украшения, к слову, были характерны для стиля барокко, полюбившегося старообрядцам. До нашего времени дошло и множество небольших образков из меди и латуни.





Так как жители Посожья были достаточно мобильной группой населения, то такие дорожные иконки широко использовались в обиходе. К тому же они были носкими и дешёвыми в изготовлении.

Среди экспонатов особого внимания заслуживает Казанская икона Божьей Матери первой четверти XVII века (фото № 6), которая является одной из покровительниц Ветки.









Перед своей смертью в 1988 году основатель уникального учреждения культуры Фёдор Шкляров сказал: «Только не отдавайте её из музея». С тех пор икона занимает достойное место в выставочном зале, выделяясь вышитым золотом, жемчугом и разноцветным бисером окладом, который создали спустя примерно 100 лет со времени написания образа, возможно, уже в ветковских монастырях. Потемневшие краски с проступающим изображением Богоматери и Младенца Христа вобрали в себя духовный опыт и веру трёх столетий, познакомиться с которой теперь могут и посетители Ветковского музея.