В Ветке вынесли приговор следователю, вымогавшему деньги у предпринимателей

Получивший восемь лет лишения свободы служитель закона выбивал из предпринимателей деньги и материальные ценности.

Суд Ветковского района 26 июня вынес приговор по резонансному уголовному делу: сотрудник Следственного комитета обвинен в вымогательстве, его товарищ, уже бывший милиционер — в бездействии должностного лица.

В управлении СК по Гомельской области ранее отказались сообщить, является ли Александр Масюкевич действующим сотрудником комитета. Известно, что он пока не уволен, а находится в распоряжении начальника УСК.

Масюкевича приговорили по части 3 статьи 208 УК (вымогательство) к восьми годам лишения свободы с конфискацией всего имущества. Бывший милиционер Сергей Куликов оштрафован на 350 базовых величин (8050 рублей) по ч. 2 ст. 425 УК (бездействие должностного лица). Он также лишен права в течение пяти лет занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти.

На прениях представитель прокуратуры Никита Бусел попросил суд наказать Масюкевича восемью годами лишения свободы с конфискацией имущества, Куликова — штрафом в 400 базовых величин и запретом на пять лет занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти.

Адвокаты обвиняемых заявили о противоречиях в показаниях свидетелей и потерпевших, заключении эксперта, принятом с нарушением законодательства, и попросили оправдать подзащитных.

«Суд не воспринял критически показания потерпевших и свидетелей, к примеру рабочих, хотя они являются подчиненными предпринимателей, или жен потерпевших. Обвинение отметило, что у потерпевших нет причин для оговора, — но это никто не устанавливал в суде. Не устранены противоречия в показаниях. И этот подзатыльник... Мой подзащитный необоснованно сделал, да, он неправ, но потому, что потерпевший нарушил то слово, которое дал. Предприниматель был неправ, и это был поучительный подзатыльник. Мой подзащитный хорошо относился к друзьям (фирме-заказчику. — БелаПАН.), вот и оказал им помощь», — заявила защитница Масюкевича.

По версии обвинения, Масюкевич, работая в СК, совершил вымогательство: требовал у предпринимателей передачи ему денег и материальных ценностей, сломал одному из них скулу, нанеся четыре удара рукой и головой, дважды ударил по лицу второго. Это произошло 16 июня 2016 года в Ветке.

В райцентре у двух предпринимателей было производственное помещение. Они по договору делали транспортеры для коммерческой структуры. Оборудование не было поставлено в срок, и представитель частной фирмы попросил «помочь» в ускорении производственного процесса сотрудника СК. По версии следствия и обвинения, Масюкевич потребовал от предпринимателей 100 долларов пени в день за просрочку, а в ходе конфликта ударил их несколько раз.

Товарищ обвиняемого Куликов, который на момент инцидента работал оперуполномоченным уголовного розыска, обвинен в том, что он видел, как следователь нарушает закон и «выбивает деньги» из предпринимателей, но не пресек эти действия.