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Студентов отправляют благоустраивать Ветку перед приездом Лукашенко

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  • 20 апреля 2017, 11:01
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«В Гомельском государственном техническом университете имени Сухого 20 апреля часть студентов снимают с занятий, чтобы отвезти в Ветку, где их силами будут проведены работы по уборке и упорядочению территории перед возможным визитом главы государства», — сообщили «Нашей Ниве» читатели из Гомеля.


Наша Нiва

Места: Ветка (228)

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