В Светлогорске в квартире загорелся гироскутер. Дома была только 10-летняя девочка

ЧП произошло 19 марта около 18 часов. В одной из квартир дома в м-не Молодежный начался пожар.

На момент возникновения пожара в доме находился ребенок без присмотра взрослых, девочка 2008 года рождения. Малышка не растерялась и позвала на помощь соседей.

Взрослые справились с возгоранием самостоятельно, еще до приезда спасателей МЧС.





Прибывшие на место медики «скорой помощи» осмотрели ребенка. К счастью, девочка не пострадала.

Гироскутер — уличное электрическое транспортное средство, выполненное в форме поперечной планки с двумя колёсами по бокам. Использует электродвигатели, питаемые от электроаккумулятора.









Будьте внимательны при использовании электроприборов, напоминают в РОЧС. Не оставляйте включенными, следите за их исправностью!