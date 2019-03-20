В Светлогорске в квартире загорелся гироскутер. Дома была только 10-летняя девочка

  • 20 марта 2019, 09:06
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ЧП произошло 19 марта около 18 часов. В одной из квартир дома в м-не Молодежный начался пожар.

На момент возникновения пожара в доме находился ребенок без присмотра взрослых, девочка 2008 года рождения. Малышка не растерялась и позвала на помощь соседей.

Взрослые справились с возгоранием самостоятельно, еще до приезда спасателей МЧС.


Прибывшие на место медики «скорой помощи» осмотрели ребенка. К счастью, девочка не пострадала.

Гироскутер — уличное электрическое транспортное средство, выполненное в форме поперечной планки с двумя колёсами по бокам. Использует электродвигатели, питаемые от электроаккумулятора.



Будьте внимательны при использовании электроприборов, напоминают в РОЧС. Не оставляйте включенными, следите за их исправностью!

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Наталья Лешкевич, Ранак
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Места: Светлогорск (1617)

Метки: Происшествия (14159), Область (6625)

Комментарии правила
  • Андрей Валерьевич 20-03-2019 11:04
    Если литиевый аккумулятор бракованный, то он может загореться неожиданно, независимо от того, как за ним следили.




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