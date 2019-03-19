Авиабомбу времен ВОВ обнаружили в Светлогорском районе

Спасатели Светлогорского районного подразделения МЧС сегодня в 13.56 выехали в деревню Секеричи по сообщению об обнаруженной авиабомбе, сообщила корреспонденту БелТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Мария Клезович.

Известно, что предмет обнаружили работники коммунального мелиоративного унитарного предприятия «Светлогорского ПМС» при разборке ветхого строения. «Предположительно, это авиабомба времен Великой Отечественной войны весом около 250 кг. Расстояние до жилых домов составляет около 50 м», — рассказала официальный представитель.









По данным Марии Клезович, эвакуация жителей не проводилась, угрозы населению нет. Место обнаружения огорожено и охраняется сотрудниками милиции, работники МЧС обеспечивают пожарную безопасность населенного пункта. Вызвана группа разминирования в/ч 5227 Бобруйска.



