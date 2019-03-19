За погибшего при ликвидации аварии в Светлогорске сантехника будут судить мастера бригады

Напомним трагедия, произошла в Светлогорске в сентябре прошлого года.

В тот день бригада местного коммунхоза прибыла на улицу Мирошниченко по сообщению о прорыве водопровода. Чтобы устранить течь, нужно было закрыть задвижку, расположенную в технологическом колодце. По данным следствия, для выполнения работ в емкостное сооружение спустился слесарь аварийной бригады.

Дальнейшие события развивались на глазах случайного прохожего. По словам очевидца, все произошло стремительно. Мужчина, залезший в колодец, сообщил, что ему плохо, а после потерял сознание. Произошедшее вызвало панику у коллег. Один из них попытался спуститься в люк, однако помочь пострадавшему товарищу не удалось. С признаками удушья быстро выскочил наружу.

На место происшествия вызвали вспомогательную бригаду предприятия. С использованием противогаза и страховочного троса пострадавшего подняли на поверхность. Бригада скорой помощи попыталась реанимировать 40-летнего коммунальщика, но безрезультатно. Согласно заключению судмедэкспертизы, смерть наступила в результате асфиксии — из-за недостатка кислорода в ограниченном замкнутом пространстве.

— Уголовное дело было возбуждено в январе 2019 года на основании результатов специального расследования, которое проводил Департамент инспекции по труду, и иных собранных доказательств, — рассказал «Гомельскай праўдзе» старший прокурор отдела прокуратуры области Андрей Карась. — Обвинения в нарушении правил охраны труда, повлекшие смерть человека, предъявлены мастеру участка.

По версии следствия, 27-летний работник КЖУП «Светочь» совершил преступление против общественной безопасности. Допустил слесаря к выполнению работ повышенной опасности в нарушение должностной инструкции и правил техники безопасности. В ходе предварительного следствия было установлено, что коммунальщик спустился вниз без средств индивидуальной защиты: каски, лямочного пояса и противогаза. Воздушная среда колодца не была обследована на наличие вредных и взрывоопасных веществ. Специальная лампа, которая должна была использоваться для проверки, в тот день не применялась. К слову, во время следственного эксперимента было доказано, что в колодце присутствовал серный газ.

Также установлено, что работы повышенной опасности выполнялись без наблюдения мастера. Специалист, который должен был за всем следить, ушел в близлежащую школу, сообщить администрации об отключении холодной воды из-за прорыва.

На допросе обвиняемый вину не признал. Мастер участка сослался на то, что погибший был опытным сотрудником. Якобы мужчина самостоятельно приступил к работам, при этом знал о необходимости использования средств индивидуальной защиты. Однако полез в колодец без каски, лямочного пояса и противогаза.

Дело о гибели работника КЖУП «Светочь» изучено прокурором Светлогорского района и направлено в суд. Санкции статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы, уточнили в прокуратуре области.