Мошенник из Калинковичей продавал и сдавал в аренду светлогорцам несуществующие квартиры

Как рассказала «Светлагорскім навінам» помощник прокурора Светлогорского района Ирина Устинович, на днях судом вынесен приговор в отношении афериста, от действий которого кроме прочих граждан Беларуси пострадали жители Светлогорска.

Роман*, уроженец г.Калинковичи Гомельской области, по мелочам не разменивался, решив, что продажа недвижимости — один из наиболее доходных видов бизнеса. Правда, легально в этой сфере работать он не собирался, предпочитая сдавать в найм и продавать квартиры, которых у него попросту не существовало. И к своим 42 годам имел богатый послужной список криминальных похождений.

В этой череде афер он лишь однажды привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения в качестве пешехода, что, вероятно, было чистой случайностью. Примечательно, что, по его собственному признанию, он лишен увлечения азартными играми: «В игровые автоматы я не играю, в покер и казино тоже никогда не играл, сижу в интернете», — отмечал он в ходе следствия. А во «всемирной паутине» он не просто сидел, там он «зарабатывал» деньги...

Сразу же стоит уточнить, что во всех уголовных делах предприимчивый делец проходил в качестве обвиняемого в мошенничестве. В первый раз он был осужден 16 января 1999 года. Далее были судимости в 2008, 2010, 2013, 2017 и в 2018 годах. Общий суммарный срок, к которому он был первоначально приговорен, составил более 20 лет. Но иногда Фортуна ему все же улыбалась. Так, 22 мая 2017 года постановлением суда Борисовского района Минской области не отбытая часть наказания в виде лишения свободы заменена на более мягкое — исправительные работы. Но мужчина не оценил подарок Фортуны и, как следует из материалов уголовного дела, «в период отбытия наказания на путь исправления не встал, вновь совершив аналогичные умышленные преступления».

— Надо сказать, все свои аферы он проводил весьма талантливо и успешно, — отметила помощник прокурора Светлогорского района Ирина Устинович. — Например, одна из потерпевших девушек предоставила следствию запись телефонного разговора с мошенником. И даже зная материалы дела, не перестаешь удивляться, насколько убедительно он обрабатывал потенциальных покупателей и квартиросъемщиков. Например, предлагая сдать квартиру в найм в Минске, когда на нее был большой спрос среди студентов, он запросил оплату менее установленной «черным рынком», понимая, насколько привлекательна такая стоимость жилья.

Как уточнила далее Ирина Устинович, мошенник утверждал, что имеет высшее образование. Правда, сей факт не был подтвержден, хотя, по некоторым сведениям, он даже пытался учиться на юридическом факультете. И при каждом общении с потенциальными жертвами изображал из себя очень занятого человека, находившегося в постоянных деловых разъездах: то он в Гомеле, то — в Минске.

Будучи зарегистрирован в Минске, он вояжировал по Беларуси в поисках доверчивых клиентов. Чаще всего представлялся адвокатом, сообщив особо «навязчивым» потенциальным квартиросъемщикам и покупателям, что он не может встретиться, поскольку занят. Понимал ли он, что развязка непременно наступит? Конечно, понимал, но при этом старался вытянуть из каждой жертвы как можно больше денег. И, как правило, им не удавалось «сорваться с крючка». Были среди его клиентов и двое парней, которых он очень долго и умело водил за нос. Надо сказать, особенности человеческой психологии он тоже учитывал, предпочитая иметь дело с женщинами, полагая, что они более доверчивы и подвержены внушению.

Свои аферы мошенник проворачивал, используя мобильный телефон, имеющий выход в интернет. Там он под вымышленными именами размещал объявления в социальной сети «ВКонтакте» и на сайтах, занимающихся недвижимостью, о сдаче в найм квартир, расположенных в г.Минске. При этом по понятным причинам не указывал точных адресов их месторасположения. Некоторое время он проживал в столице, а потому довольно хорошо знал районы, в которых предлагал квартиры. Поэтому даже минчанам было сложно поймать его на лжи. Общаясь со своими жертвами в социальной сети «ВКонтакте», а также в ходе телефонных переговоров, он согласовывал с ними условия сдачи в найм квартир, не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства.

По словам Ирины Устинович, несмотря на призрачность и неконкретность предложений, аферисту удавалось снова и снова получать от доверчивых людей на свой карт-счет в качестве предоплаты денежные средства, которые в дальнейшем он использовал на собственные нужды.

Правда, иногда случались и «проколы». Например, одна из девушек, проживающая в Минске, по просьбе подруги проверила объявления Романа, размещенные во «ВКонтакте» на предмет достоверности и выяснила, что мужчина обманывает потенциальную квартиросъемщицу. О своих выводах она сообщила подруге. Та написала заявление в милицию и потребовала от мошенника вернуть деньги.

Он ловко изворачивался в любой ситуации и, даже будучи близок к разоблачению, старался извлечь выгоду. В этом он ощущал некий азарт. Но практически всегда ему (даже в случае предъявления претензий) удавалось убедить жертву в необходимости заплатить еще (например, якобы на оформление документов на квартиру при ее «покупке»). Справедливости ради стоит отметить, что он на открытый конфликт не шел, а иногда и возвращал некоторые суммы потерпевшим. Но это были скорее исключения из правил, которые он устанавливал сам. Чаще всего ему удавалось заполучить деньги.

Так, предлагая квартиры в Минске, в период с 3 августа по 11 сентября 2018 г., он обманул 6 человек. Общая сумма денег, присвоенных мошенником, составила 2 354 рубля. Так, обвиняемый завладел денежными средствами в крупном размере жительницы Светлогорска Светланы, войдя к ней в доверие.

Через некоторое время Светлана рассказала ему, что нашла хороший вариант — квартиру, которую собирается приобрести. В нем вновь проснулся криминальный азарт. Он придумал историю о продаже квартир на аукционе, которые государство якобы забирает у владельцев за просроченные коммунальные платежи. И позвонил Светлане, сообщив, что есть возможность приобрести двухкомнатную квартиру за меньшую стоимость. При этом он заверил ее, что сам будет проводить аукцион, а потому сможет повлиять на благоприятный для нее исход. Обещание собрать весь необходимый пакет документов для приобретения жилья окончательно убедило Светлану, что более выгодного варианта ей не найти.

Вскоре мошенник узнал, что Светлана взяла кредит на покупку квартиры. По его совету она снимала крупные суммы денег, и он здесь же написал по ее просьбе расписку, не особо задумываясь о последствиях. Через некоторое время он позвонил женщине и сообщил, что она выиграла аукцион и теперь квартира — ее собственность. Примечательно, что во всех случаях мошенничества он не указывал номер квартиры, назвав лишь улицу и номер дома. Оставалось загадкой, как при такой «покупке», не имея возможности лично осмотреть приобретение, клиенты исправно перечисляли деньги.

Как позже признавался обвиняемый, он вводил Светлану в заблуждение, а она свято верила ему и также исправно несла деньги. Но наступил момент, когда ему пришлось признаться, что деньги он потратил на личные нужды и по прошествии некоторого времени часть денег вернул.

Еще в одном случае от действий мошенника пострадали две жительницы Светлогорска: обе бабушки в счет оплаты съемной квартиры для внучки отдали злоумышленнику 35 долларов США и 335 рублей. Понятное дело, «договор» был заключен на словах по телефону и жилья они тоже не видели.

Но плох бы был тот мошенник, который не имеет запасных вариантов. А у него не было отбоя от желающих снять недорого жилье в Минске. Таким образом в числе обманутых оказалась и лидчанка Наталья. Кстати, деньги перечислила ее мама, хотя с ней обвиняемый не общался. Узнав, что мать и дочь решили приехать в Минск, чтобы встретиться, он заявил, что снова находится в отъезде и будет в столице значительно позже. Своих денег потерпевшая так и не получила. А в разработке у него уже появились новые желающие перечислить деньги в пустоту...

Это может показаться невероятным, но обвиняемый отправлял ксерокопию своего настоящего паспорта тем, кому предлагал жилье, переписываясь в социальной сети «ВКонтакте». Интересен и другой факт: часть денег, полученных мошенническим путем, он переводил потерпевшим ранее по его другим уголовным делам!

5 марта суд Светлогорского района огласил приговор в отношении мошенника. Фемида отмерила ему 4 года 7 месяцев с конфискацией имущества, с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях строгого режима. В своем последнем слове он раскаивался в содеянном и клялся возместить ущерб всем тем, кто пострадал от его действий.