В Светлогорске чтобы не разрешить шествие ко дню Конституции — решили на сутки перекрыть улицу

Экологические проблемы в Светлогорске существенно усилились после строительства здесь завода беленой целлюлозы, который с самого начала пусконаладочных работ сильно вонял на всю округу. Неоднократно инициативные граждане обращались в вышестоящие инстанции, встречались и с министрами, и с руководителями профильных концернов, проводили митинги и сборы подписей.

Накануне годовщины принятия Конституции Республики Беларусь экологические активисты Андрей Смоленчук и Татьяна Носкова обратились в Светлогорский райисполком за разрешением на проведение шествия, чтобы напомнить о статье 46 Конституции, в которой декларируется, что «Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду и на возмещение вреда, причиненного нарушением этого права ... »

Чтобы привлечь внимание властей к проблемам, которые создает жителям Светлогорска и деревни Якимова Слобода завод беленой целлюлозы и прекратить выбросы токсичных химических веществ, члены инициативной группы решили провести шествие от Школы искусств по улице 50-лет Октября к Центральной площади города.

Согласно Закону «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь» 1 марта в райисполком было подано соответствующее заявление и гарантирована оплата услуг по охране общественного порядка, медицинского обслуживания и уборки территории. Ответ заявители должны были получить за 5 дней до заявленного мероприятия, однако ...

Ни Андрей Смоленчук, ни Татьяна Носкова по состоянию на утро 14 марта так и не дождались от районной власти ни положительного, ни отрицательного ответа.

А в то же время, неожиданно, на сайте «Светлогорских новостей» 13 марта появилась сообщение такого содержания:

«В связи с проведением строительно-монтажных работ по объекту „Модернизация участка самоточной канализации“ по улице 50 лет Октября с 19:00 14 марта до 19:00 15 марта будет перекрыто движение автотранспорта с изменением движения общественного транспорта».





Внезапно власти спохватились и решили провести по маршруту шествия ремонтные работы именно в это время. А сообщить об этом заявителям массового мероприятия вовремя, почему-то забыли, нарушив тем самым законодательство. Хотя, ответ будет предсказуем — «нет возможности».

Только чему тут удивляться, если даже пикет, на единственном разрешенном в Светлогорске места на стадионе «Бумажник», провести никак не приходится: в заявленное в уведомительном порядке гражданами время здесь всегда проводятся спортивные мероприятия, о которых иногда вообще мало кто знает.

«Ну и чем это не хитро выстроенная система? — задается вопросом правозащитница Елена Маслюкова. — Право провести массовое мероприятие есть, а воспользоваться им нельзя».

Похоже, что реализовать свое право на публичное выражение мнения в Светлогорске просто невозможно. Даже несмотря на все «либеральные» изменения в законодательство о массовых мероприятиях.