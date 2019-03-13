«Это не колтун, это... Уверены, что у вас кошка?» Светлогорский грумер о востребованности и казусах профессии

Груминг. Интересно, многим ли из вас знаком смысл этого слова? Лично для меня это всегда была абстракция, что-то связанное с уходом за домашним животным. Тем не менее, сотни светлогорских владельцев котов и собак, породистых и дворняжек, регулярно пользуются услугами мастеров груминга.

Моя собеседница Марина освоила азы ухода за животными пять лет назад, и с тех пор её мастерство только растёт, к её услугам регулярно прибегают многие жители нашего города.

— Марина, что стало отправной точкой: любовь к животным или желание дополнительного заработка?

— Я с детства очень люблю животных, всегда интересовалась всем, что связано с ними. Лет пять назад в разговоре со знакомой женщиной услышала, что она возит своего йорка стричься в Жлобин. И мне пришла в голову мысль: «А почему бы не заняться этим здесь, в Светлогорске?». Если есть желающие ездить в другой город, то, может быть, им будет удобнее стричь своих питомцев здесь? Тогда в Светлогорске уже работала одна женщина-грумер, но я об этом не знала.

— Этому где-то можно научиться? Наверное, и инструменты для этого какие-то особенные?

— Вообще, груминг — это комплекс процедур, в который входят эстетические и гигиенические мероприятия. В Минске отучилась на двухмесячных специальных курсах. Разумеется, платных и довольно дорогостоящих, но желающих пройти обучение было очень много...

Конечно, инструменты специальные и тоже дорогостоящие. Ножницы могут стоить более 100 долларов, один нож для машинки — тоже 100 долларов. Свои инструменты я покупала в Минске. Косметика, другие средства для ухода за животными также дорого стоят. Вложения получилось компенсировать уже через полгода работы.

Постричь, например, собаку, стоит от 25 рублей, кота — от 15. Кроме того, их моют, стригут когти, чистят зубы и уши. У животного могут быть проблемы с глазами, анальными железами — тоже нужен уход специальный. Доход нормальный получается, соизмеримо с тем, что я получаю на основной работе продавца.





— Тех, кто готов платить за стрижку и другие процедуры с их питомцами, в Светлогорске много?

— Да, достаточно. Сегодня в городе человек пять или шесть грумеров, и всем хватает работы. К клиентам я выезжаю на дом, это бывает раз 10-12 в месяц. Чаще не могу — я же ещё днём работаю.

Как узнают обо мне? В основном — «сарафанное радио», рекламы особой мы себе не делаем. Чаще всего приглашают стричь собак, причём не только породистых, но и дворняг обыкновенных. Наиболее частая причина вызова — потому что в доме появляется шерсть. Породистым собакам стрижка нужна раз в три месяца, чтобы выглядеть соответственно, для экстерьера.

По той же причине стригут и котов. Иногда встречаются настолько запущенные, в колтунах, что приходишь и снимаешь это, как шубу.





— Как ведут себя животные при этом? Не кусаются?

— «Подопечные» себя по-разному ведут. Бывает, семеро держат (улыбается), но в основном удаётся поладить. Бывает, грумеры колют животным успокоительное, но я так никогда не делаю — это очень вредно для животного. Кроме того, возможна аллергическая реакция с непредсказуемым результатом...

Когда я, например, стригу, мне необходимо, чтобы хозяев рядом с питомцем не было, потому что в их присутствии животные чувствуют защиту, не подчиняются чужому человеку, начинают вырываться. А так они меня побаиваются и подчиняются.

Если крупная собака, то, разумеется, надеваем ей намордник. Котам скотчем лапы связываю. Иногда поначалу хозяева могут помогать придержать, успокоить собаку, а через пару-тройку стрижек они ко мне привыкают.





— Во время твоей работы грумером случались какие-то казусы? Может, каких-то экзотических животных стригла или редкую породу собак видела?

— Породы самые разные, но довольно распространённые: коккеры, пекинесы, шпицы, йорки, немцы шварцы, джекрасселы. Последним нужна не стрижка, а триммер — первый их пушок нужно вычёсывать, чтобы стала расти хорошая шерсть.

Каких-то экзотических животных в светлогорских квартирах не встречала, а учились стричь мы на курсах на кролике. Ну, вот мы его с девчонками начали стричь, а потом побоялись — вдруг чего лишнего мальчику отхватим. Стали искать, щупать — а ничего нет. Искали-искали, уже думали, что отрезали нечаянно, а потом оказалось, что он от страха всё в себя втянул.

Похожий случай был уже здесь, когда свою первую кошку стригла. Очень она косматая была, запущенная, с колтунами. В процессе стрижки нащупала у неё мешочек между ног и говорю хозяйке: «Это не колтун, это... Вы уверены, что это кошка?». «Да, мне кошку подарили, я всё время была уверена, что это девочка...»