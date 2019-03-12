В Светлогорске учащаяся свела счеты с жизнью

  • 12 марта 2019, 10:39
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Горько и больно, когда из жизни уходят молодые, полные сил люди. Когда по одной, лишь им известной причине, они принимают такое решение.

Как сообщили «Светлагорскім навінам» в компетентных органах, несовершеннолетняя учащаяся одного из учебных заведений Светлогорска свела счеты с жизнью. На данный момент подробности произошедшего не разглашаются в интересах следствия.

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Светлагорскія навіны
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Места: Светлогорск (1610)

Метки: Происшествия (14100), Область (6597)

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