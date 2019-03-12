В Светлогорске учащаяся свела счеты с жизнью

Горько и больно, когда из жизни уходят молодые, полные сил люди. Когда по одной, лишь им известной причине, они принимают такое решение.

Как сообщили «Светлагорскім навінам» в компетентных органах, несовершеннолетняя учащаяся одного из учебных заведений Светлогорска свела счеты с жизнью. На данный момент подробности произошедшего не разглашаются в интересах следствия.