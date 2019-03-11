Молоковоз опрокинулся в кювет под Светлогорском — фотофакт

  • 11 марта 2019, 16:15
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Скорее всего, ДТП произошло из-за погоды: дороги обледенели и их активно засыпает снегом.

Как сообщает светлогорское издание ranak.me, молоковоз опрокинулся сегодня, 11 марта на подъезде к городу со стороны промышленной зоны.

Съехав с дороги, машина «легла на бок». По имеющейся на данный момент информации, никто не пострадал.




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Места: Светлогорск (1609)

Метки: Авто (6433), Область (6594), Происшествия (14088)

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