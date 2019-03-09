«Дурнопахнущий» завод в Светлогорске должен нормально заработать к августу−сентябрю

Пусконаладочные работы на заводе сульфатной беленой целлюлозы, созданном на базе «Светлогорского ЦКК», планируется завершить к августу−сентябрю.

Об этом сообщил председатель концерна «Беллесбумпром» Юрий Назаров во время встречи с гражданами по вопросам деятельности завода, сообщает пресс-служба ведомства.

Посетителей интересовали такие вопросы, как очистка ливневых сточных вод, сжигание образующихся при производстве целлюлозы газов, применяемые технологии варки целлюлозы, а также вопросы замеров образующихся химических соединений, заводских шумов, сроков пусконаладочных работ и ряд других.

В частности, Юрий Назаров пояснил, что проектными решениями производство беленой целлюлозы осуществляется методом непрерывной варки сульфатным способом. Это новейшая технология, которая используется на аналогичных производствах во всем мире. Для разработки проекта в отношении качественного и количественного состава выбросов, сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду от стационарных источников использовалась информация, основанная на данных заводов — изготовителей оборудования и инжиниринговых организаций в сфере целлюлозно-бумажного производства. Строительство завода велось согласно проектной документации по этапам подготовительного периода, прошедшей государственную экспертизу. В состав данной документации были включены и очистные сооружения дождевых вод. Условия и место выпуска очищенных сточных вод в Березину прошли согласования со всеми необходимыми министерствами и организациями, включая ГУ «Светлогорский зональный центр гигиены и эпидемиологии», а также Светлогорскую районную инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды. Установленные в комплексном природоохранном разрешении нормативы по температуре и составу сточных вод ОАО «Светлогорский ЦКК» выполняются.

По вопросу образования дурнопахнущих газов председатель концерна поясил, что проектом предусмотрены различные системы сбора данных газов, разделения их на газ и жидкость, подачи газовой фракции на сжигание в содорегенерационном котле и использование жидкой фракции в технологическом процессе. Содорегенерационный котел оборудован горелкой для сжигания низко- и высококонцентрированных дурнопахнущих газов. На момент проведения пусконаладочных работ все технологическое оборудование, в том числе системы сбора и утилизации дурнопахнущих газов, были смонтированы в соответствии с проектом. Сбои в работе части оборудования, возникшие в процессе пусконаладочных работ, устранены, в том числе за счет технологических доработок, выполненных совместно с учеными Белорусского государственного технологического университета. Работа по обеспечению бесперебойного функционирования оборудования продолжается и находится под постоянным контролем концерна и соответствующих служб, утверждают в «Беллесбумпроме».

Согласно заключенным договорам предприятия с соответствующими органами согласованные и утвержденные методики выполнения измерений химических соединений в атмосферном воздухе, промышленных выбросах и в воздухе рабочей зоны будут готовы к середине марта текущего года. После их получения центральная производственная лаборатория пройдет аккредитацию. Затем она сможет осуществлять замер выбросов и информировать об этом общественность посредством размещения информации на сайте и информационном табло предприятия.





В дополнение к проводимой на Светлогорском ЦКК работе по охране окружающей среды создано специализированное подразделение — служба охраны окружающей среды для осуществления производственного контроля в этой области, санитарно-эпидемиологического благополучия населения и радиационной безопасности.

Что касается сроков проведения пусконаладочных работ, то на аналогичных предприятиях в мире они составляют от 6 до 18 месяцев. Общая продолжительность пусконаладочных работ на заводе сульфатной беленой целлюлозы в Светлогорске на данный момент не превышает 10 месяцев. Ориентировочный срок завершения пусконаладочных работ и сдача завода в эксплуатацию — август−сентябрь 2019 года, рассказали в «Беллесбумпроме».

В концерне отметили, что Светлогорский ЦКК на сегодня и ближайшую перспективу является главным драйвером социально-экономического развития не только Светлогорска и Светлогорского района, но и в целом целлюлозно-бумажной промышленности республики. При выходе завода на проектную мощность в сутки на нем будет производиться продукции почти на 1 миллион долларов. Аналогов такого производства в Беларуси нет. Основная часть целлюлозы, порядка 300 тыс. тонн, будет поставляться на экспорт, в страну начнет поступать значительная валютная выручка. Кроме того, целлюлозой полностью будут обеспечены отечественные перерабатывающие картонно-бумажные предприятия. Решится важнейший вопрос импортозамещения. В бюджет от деятельности предприятия будут поступать все предусмотренные законодательством налоги и сборы. У Светлогорска появится дополнительный источник для развития, улучшения условий жизни его граждан и сохранения трудового потенциала. В настоящее время Светлогорский ЦКК обеспечивает рабочим местом более 2 тысяч человек, и рабочие места еще будут создаваться, заверили в «Беллесбумпроме».





Контракт на строительство завода с линией по производству сульфатной беленой целлюлозы был заключен в октябре 2010 года между китайской САМСЕ и находящимся в подчинении концерну «Беллесбумпром» ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат». Банки Китая выделили кредиты в размере 85% от стоимости проекта в 800 млн долларов.

Минск и Пекин наметили на 7 ноября 2017 года открытие завода в Светлогорске с участием высокопоставленных чиновников двух стран.

2 декабря 2017 года CAMCE отрапортовала, что завод в Беларуси «удачно выпустил первую партию товарной целлюлозы собственного производства».

Однако официальная церемония запуска завода не состоялось до сих пор. За прошедшее время власти Беларуси несколько раз упрекали китайскую сторону в срыве сроков реализации проекта.