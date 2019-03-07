В Светлогорске из-за непотушенного окурка едва не сгорел подъезд жилого дома

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63 Белорус зашел во «ВКонтакте» под паролем знакомого — теперь его могут посадить на два года В Минске произошел еще один случай несанкционированного доступа. На этот раз «БелТА» не имеет к нему никакого отношения, и взломали даже не сайт Пентагона. Пострадала страница беларуса «Вконтакте». Де...