В Светлогорске из-за непотушенного окурка едва не сгорел подъезд жилого дома

  • 07 марта 2019, 09:54
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Сегодня во второй половине дня в Светлогорский РОЧС поступило сообщение о задымлении в одном из подъездов дома № 53 в микрорайоне «Молодежный».

По сообщению очевидцев, причиной задымления стало возгорание мусора в сушилке 5-го этажа, которое возникло, скорее всего, из-за брошенного кем-то незатушенного окурка или спички.

Работники Светлогорского РОЧС напоминают, что неосторожное обращение с огнем является причиной пожаров, которые могут повлечь не только серьезный материальный урон, но и нанести вред здоровью и жизни самих граждан.

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Места: Светлогорск (1607)

Метки: Происшествия (14062), Область (6581)

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