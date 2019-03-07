В ДТП на светлогорской трассе сбили оленя. Возможно, это — одно из благородных животных, завезенных из-за границы — жесткое фото

Авария, в которой погиб лесной житель, случилась вчера вечером.





Фотографии погибшего оленя были опубликованы в сообществе Речица Автопомощь. Здесь же в комментариях уточняется, что никто из людей не пострадал, а вот авто, совершившее наезд, повреждено.





Олень, сбитый на трассе, может быть одним из стада в 100 голов, которое было завезено в леса Гомельщины осенью прошлого года. Тогда, как сообщал на страницах сайта ranak.me директор Светлогорской районной организационной структуры БООР Михаил Савенко, для расселения в Светлогорском, Жлобинском и Гомельском районах из Литвы было завезено стадо благородных оленей численностью в 100 голов. 50 из них остались в Светлогорском районе.





По словам специалиста, до сих пор в нашей местности такие животные не встречались. По информации специализированного охотничьего сайта, в прошлом олень был широко распространен по всей территории Беларуси, но уже к началу XIX века был полностью истреблён. Приобретение стада оленей в Литве является частью проекта по возрождению популяции благородного оленя в лесах области, который входит в госпрограмму «Белорусский лес» на 2016-2020 годы.



