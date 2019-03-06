В Светлогорске нашли повешенным молодого мужчину. По имеющейся информации — офицера МЧС

  • 06 марта 2019, 17:42
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Как сообщило местное издание ranak.me, 39-летний мужчина ушел из дома 4 марта, а наутро следующего дня его нашли повешенным в собственном гараже в ГСК «Металлист».

Ссылаясь на собственные источники, ресурс пишет, что у погибшего были проблемы на работе.

В свою очередь, портал TUT.by получил информацию, что погибший работал в МЧС. В областном управлении ведомства этот факт подтвердили.

По факту смерти мужчины Следственный комитет проводит проверку.

gomel.today
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Места: Светлогорск (1605)

Метки: Происшествия (14057)

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